Luis Henrique a passé un test au Bayern Munich

La future recrue de l'OM a attiré des convoitises prestigieuses par le passé.





Selon les informations du journal l'Equipe, le Bayern Munich s'est intéressé à Luis Henrique quand ce dernier avait 16 ans, c'est-à-dire en 2018. Le joueur a ainsi passé un test de 10 jours en Allemagne, révèle son agent, Sandro Becker : "Ils (les dirigeants munichois) ont estimé qu'il avait quelque chose de spécial mais on a rien signé. Il n'avait que 16 ans."



Deux ans plus tard, à 18 ans, Luis Henrique, décrit par un ex-coéquipier comme "un char d'assaut", plein de "force" et de "technique", devrait parapher un bail à l'OM dans les prochains jours.