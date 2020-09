Di Meco : "On va faire confiance à la commission"

Eric Di Meco, sur RMC, a donné son point de vue sur l'affaire Alvaro-Neymar.





"La presse brésilienne défend Neymar, et la presse espagnole défend Alvaro. Donc maintenant on va attendre. On va faire confiance à la commission de discipline qui est en train de récupérer toutes les vidéos. Ils vont lire sur les lèvres avec des gens dont c'est le métier. Et il y aura des sanctions pour les deux. Ils risquent de prendre 10 matchs tous les deux. C'est comme ça ! Tu fautes, tu payes. Il parait aussi que c'est culturel dans certains pays d'insulter, c'est ce que j'ai entendu dire par certains commentateurs. Avant, au rugby, les bagarres générales, c'était culturelle. Les mecs se foutaient sur la gueule pendant un quart d'heure mais derrière il n'y en avait pas un qui allait pleurer car il avait pris un coup. Si tu passes ton match à insulter, et que c'est ta culture, et bien ne va pas pleurer derrière parce qu'on t'a insulté."



Eric Di Meco donne ici un petit tacle à son collègue de RMC, Daniel Riolo, qui avait indiqué qu'il était parfois culturel pour les joueurs d'insulter les autres, ce qui expliquait selon lui l'attitude de Neymar sur un terrain.