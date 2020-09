La liste de Deschamps le 1er octobre

Les Bleus vont disputer trois matchs entre le 7 et le 14 octobre.





La FFF a annoncé que le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, allait dévoilé la liste des joueurs qui participeront aux rencontres contre l'Ukraine (le 7 octobre), le Portugal (le 10) et la Croatie (le 14) le 1er octobre. Appelé la fois précédente, mais dispensé de matchs à cause d'une erreur administrative, Steve Mandanda devrait revenir dans le groupe, d'autant qu'il est très en forme en ce début de saison avec l'OM.



L'autre joueur en forme de l'OM est Florian Thauvin. Décisif en ce début de saison (2 buts et 2 passes décisives en 4 matchs), l'ailier de 27 ans, après une année blanche en Bleu comme avec l'OM, pourrait faire son grand retour en Equipe de France, lui qui est un habitué du groupe.



Enfin, présélectionné pour le rassemblement précédent, Dimitri Payet, 33 ans, peut aussi croire en une convocation, même s'il part de plus loin et qu'il est moins décisif que son compère (1 passe décisive en 3 matchs).