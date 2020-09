McCourt avait de l'ambition pour l'OM à son rachat

Didier Poulmaire a évoqué le rachat de l'OM par l'Américain, pour le journal L'Equipe.





"Ce qui m'a impressionné à la fin du dîner, c'est de sentir que son ambition était purement sportive, qu'il voulait que l'OM gagne, et que c'était un homme (d'affaires) fiable. La preuve : quatre ans après, l'OM a eu des hauts et des bas, mais Frank McCourt est toujours là."



Et ces derniers mois, l'Américain aurait pu vendre le club à des personnalités intéressées pour le racheter, comme par exemple Mohamed Ajroudi, associé à Mourad Boudjellal.