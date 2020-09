L'OM aurait des images des insultes racistes de Neymar vers Sakai

Alors que la radio espagnole Cope affirme que Neymar a tenu des propos racistes contre Hiroki Sakai lors du dernier Classico PSG-OM, l'AFP apporte une précision importante ce mardi.





D'après une source proche du club, les dirigeants marseillais disposent d'images sur lesquelles on aperçoit le Brésilien en train de tenir des propos racistes à l'encontre du latéral japonais. L'insulte "Chinois de merde" aurait bien été prononcée si l'on en croit la radio espagnole Cope. On ne fait pas de commentaire. On confiera toutes nos expertises et analyses à l'instructeur de la LFP, a confié un porte-parole de l'OM à l'AFP. Infos ou intox ? Il ne passe pas une journée sans nouvelles révélations ou rumeurs au sujet de cette rencontre.