Toko-Ekambi apporte son soutien à Alvaro

Passé par Villarreal comme Alvaro Gonzalez, Karl Toko-Ekambi a tenu à apporter son soutien au défenseur de l'Olympique de Marseille, accusé d'avoir proféré des insultes racistes contre Neymar.





L'attaquant lyonnais, qui a côtoyé l'Espagnol en Liga, assure que le joueur olympien n'est absolument pas raciste. "On parle beaucoup de cette affaire en France. Mes coéquipiers (à Lyon) m'ont interrogé au sujet d'Alvaro et je leur ai dit que c'est un super mec. A aucun moment, il n'a prononcé une parole raciste (à Villarreal). Je suis moi-même noir et il n'a jamais fait référence à la couleur de quelqu'un. Alvaro a été l'un des premiers avec lesquels j'ai parlé à mon arrivée, il m'a toujours fait rire, il essayait de parler français pour m'aider à m'adapter, et m'a appris l'espagnol (...) S'il a dit quelque chose, je suis sûr qu'il n'est pas raciste. Alvaro n'est pas comme ça", a confié le joueur de l'OL au journal Marca.