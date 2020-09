Payet se souvient du "style" Bielsa

Alors que le reportage Marcelo Bielsa, le film est désormais disponible sur RMC Sport, Dimitri Payet a livré sa vision de l'entraîneur argentin.





Le meneur de jeu de l'OM garde un souvenir impérissable du coach argentin, réputé aussi exigeant qu'atypique. C'est un entraîneur qui m'a fait franchir un cap, comme à tous les autres joueurs qui étaient avec moi Quasiment tout le monde est parti après et a réussi là où il est allé car il nous a rendu meilleurs et plus forts (...) La grande différence qu'il a avec tout le monde, ce sont ses discours. Il peut vous parler pendant des heures et vous ne décrochez pas. Tout ce qu'il vous dit, vous savez que c'est vrai, qu'il a raison, que c'est bon pour vous, qu'il faut faire ce qu'il dit et que si c'est le cas, vous allez être bon. Tout simplement (...) Il avait un traducteur même si je le soupçonne de parler français. Mais c'est sa façon de parler, très calmement. Il crie très rarement. Et quand quelqu'un vous parle calmement et doucement, je pense que vous assimilez plus les choses. Et dans tout ce qu'il a dit, généralement, il ne s'est pas beaucoup trompé, a confié l'international français.