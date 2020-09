Ménès veut mettre Payet à un nouveau poste

Sur le Canal Football Club, Pierre Ménès a évoqué le numéro 10 marseillais, qui joue ailier gauche avec André Villas-Boas.





"Je ne sais pas, mais pourquoi André Villas-Boas n'essayerait pas (Dimitri) Payet avant-centre ? On peut dire qu'au rendement physique, ce n'est pas l'extase donc peut-être que sa touche technique apporterait quelque chose en position d'avant-centre."



S'il a déjà joué épisodiquement à ce poste cette saison et la précédente, lors de courtes périodes durant certains matchs, voir Dimitri Payet en position de numéro 9 paraît très hypothétique. D'autant que sa qualité de passe dans une position un peu plus reculée sur le terrain est très précieuse pour se procurer des occasions.