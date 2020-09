Alvaro a bien insulté Neymar selon un média brésilien

L'affaire a fait grand bruit après PSG 0-1 OM de dimanche dernier et continue à en faire au Brésil, le pays de Neymar.





Globo Esporte affirme, après avoir consulté trois experts brésiliens en lecture labiale, Luis Felipe Ramos, Felipe Oliver et Mikel Vidal, que le défenseur espagnol a proféré une insulte raciste envers Neymar lors de la victoire de l'OM au Parc des Princes. Selon eux, Alvaro aurait dit "mono", qui veut dire "singe" en français, ce qui correspond à la version de leur compatriote, Neymar. L'un des experts l'affirme : "Il prononce le mot "mono" au moment où il tourne la tête. Nous n'avons pas pu comprendre ce qu'il dit avant de le prononcer. Mais nous avons un consensus sur l'utilisation du terme "mono"." Le clan de l'Espagnol a indiqué, précédemment, qu'Alvaro avait dit "bono", ce qui veut dire "idiot".



La LFP a ouvert une enquête la semaine dernière et devrait étudier le dossier. La Ligue devrait notamment faire appel à des experts indépendants en lecture labiale pour révéler, via les images du match, ce que le défenseur a réellement dit au Brésilien.