Villas-Boas : "C'était un match intéressant"

Le coach phocéen est venu devant la presse pour évoquer la rencontre OM 1-1 LOSC, ce dimanche soir.





"Le gardien est là pour arrêter des buts. Il (Steve Mandanda) a fait un gros match. On est mal entré en deuxième mi-temps. On a raté plusieurs passes dans la construction du jeu, on doit travailler là-dessus. On a marqué le même but qu'à Lille la saison dernière. C'était un match intéressant. On a quand même pris un point contre un rival direct, je pense qu'on peut faire mieux. Si on prend 0-2, je pense que ça aurait été fini. Lille a bien travaillé pendant la semaine, avec des joueurs très intéressants. C'est aussi de notre faute d'avoir pris des contre-attaques. C'est un bon point, c'est positif."



Interrogé sur Dimitri Payet et Florian Thauvin, qui ont été remplacés à la 70e, le coach a évité la question : "On n'a pas dominé le jeu. Lille est une équipe très compétitive, avec de très bons joueurs. Maintenant, la victoire est obligatoire contre Metz. La saison dernière, on a eu un état d'esprit irréprochable. L'état d'esprit du groupe est irréprochable. J'ai confiance en mes joueurs. (...) Saint-Etienne était un gros échec. Mais on a bien démarré (le championnat). A la 4e journée, on est sur le même nombre de points que la saison dernière (7). Metz est très important pour nous."