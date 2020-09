Ménès : "Le bilan est assez terne"

Sur Canal Plus, Pierre Ménès a donné son opinion après le match OM 1-1 Lille de dimanche soir, 21h.





"Marseille a arraché un nul inespéré au Vélodrome contre Lille. Après une première période décevante des deux côtés, notamment sur le plan technique, le LOSC a franchement pris l'ascendant après le repos, ouvrant le score par (Luiz) Araujo puis en se créant une multitude d'occasions. Mais la maladresse, la malchance (...) et surtout un (Steve) Mandanda en feu qui a réussi quelques arrêts assez prodigieux, notamment sur une frappe d'Araujo, ont empêché les joueurs de (Christophe) Galtier de doubler la mise. (...) Un moindre mal (l'égalisation) pour les joueurs de (André) Villas-Boas mais l'impression laissée n'est pas bonne. La défense a concédé beaucoup trop d'occasions, le milieu n'est pas assez technique et l'attaque est globalement inexistante. Le bilan est donc assez terne. C'est bien de remporter le Classico mais il ne faudrait pas oublier qu'il reste 36 matchs derrière."



Pierre Ménès ne souligne pas le mental des Olympiens, qui n'ont pas lâché après une piètre prestation générale et ont égalisé à la 85e, de la tête, par Valère Germain. L'OM est 7e du classement de L1.