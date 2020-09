Galtier : "On méritait les trois points"

Le coach du LOSC, Christophe Galtier, était très déçu par le nul 1-1 de son équipe au Stade Vélodrome, ce dimanche soir.





"Je ne vais pas m'épancher sur Marseille, je vais me concentrer sur notre prestation. On aurait dû tuer le match. On a laissé Marseille en vie alors qu'on a eu beaucoup d'occasions, on a touché deux fois les poteaux. Mais tant que ce deuxième but n'était pas marqué... L'OM se montre très efficace depuis le début de la saison sur les coups de pieds arrêtés. On méritait les trois points, c'est dommage quand on connaît l'importance des confrontations directes. En termes de résultat, ça tourne mal. Mais par rapport au match, je ne peux pas être en colère contre mon équipe."



Après avoir mené presque toute la partie, le LOSC de Christophe Galtier s'est fait rejoindre à la 85e minute de jeu par Valère Germain.