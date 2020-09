Villas-Boas annonce l'arrivée d'un attaquant

Après le nul 1-1 contre le LOSC, le Portugais a fait une révélation sur le mercato du club.





En conférence de presse, André Villas-Boas a affirmé que l'OM avait trouvé son bonheur sur le marché des transferts : Un nouvel attaquant à l'OM ? Cette semaine, mercredi je pense. C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver, un joueur pour travailler, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite, comme vous le dites souvent. J'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit et qu'il va nous aider cette saison.



Le coach a précisé que le jeune attaquant n'était pas portugais et qu'il prendrait l'avion pour Marseille demain soir, dans le but de passer sa visite médicale mardi. Surtout, André Villas-Boas a révélé que son nom n'était jamais sorti dans la presse : ce ne sera donc pas Luis Suarez (Watford) ou José Juan Macias (Chivas).