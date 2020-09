Kamara se méfie de Renato Sanches

De retour dans le groupe lillois, après deux matchs d'absence, Renato Sanches pourra jouer contre Marseille, ce soir.





En conférence de presse, Boubacar Kamara a décrit le puissant milieu de 23 ans : "On connaît tous ce joueur. Il a beaucoup d'expérience à cet âge-là. Je pense que c'est un joueur qui porte Lille. C'est l'un des maillons forts. Il faudra faire attention à lui et aux joueurs qui l'entourent. Mais non, je n'ai pas trop d'appréhension par rapport à ce duel."



Boubacar Kamara devrait être titularisé ce soir, contre le LOSC, à la pointe basse du milieu du terrain.