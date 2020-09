1000 personnes lors de Lyon-OM ?

La Provence révèle que le préfet du Rhône pourrait baisser la jauge pour le match du 4 octobre.





Christophe Mirmand pourrait imiter son homologue de PACA, qui a baissé la jauge maximale des spectateurs pour OM 0-2 AS Saint-Etienne, pour réduire encore plus le nombre de personnes dans les gradins du Stade des Lumières, pour le choc de la 5e journée de L1 entre Lyon, actuellement 10e du championnat avec 1 victoire en 4 matchs, et l'OM.



La jauge est à 5000 pour toutes les rencontres de L1, logiquement, mais les matchs de l'OM, eux, sont manifestement visés par des baisses de la jauge des spectateurs. Espérons que les fans pourront assister normalement aux prochains matchs de l'OM, à domicile comme à l'extérieur.