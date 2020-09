Germain est en concurrence avec Thauvin selon Villas-Boas

L'entraîneur de l'OM a évoqué en conférence de presse Valère Germain (30 ans), qui joue peu en ce début de saison (43 minutes de jeu au total en 3 rencontres de L1).





"La situation est claire pour lui. C'est plus un joueur pour jouer avec deux attaquants. J'ai mis Marley (Aké) en pointe (contre Saint-Etienne, en deuxième mi-temps) car on a travaillé avec lui dans cette position depuis le début de la saison. Valère (Germain) on le met côté droit aux entraînements, sauf qu'il a la concurrence de (Florian) Thauvin cette année."



Une concurrence dont l'ancien joueur de l'AS Monaco aura du mal à se défaire cette saison, alors que Florian Thauvin est en forme en ce début de saison (2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs de L1).