L'OM a fait une offre pour Luis Suarez

L'attaquant colombien de 22 ans est pisté par le club phocéen pour son attaque.





Selon les informations de The Atletic, Marseille serait sur le point de dégainer une première offre pour Luis Suarez, d'un montant compris entre 12 et 13 millions d'euros. Ce qui correspond au prix demandé par le club anglais (entre 12 et 15 millions). Même si, de son côté, le journal L'Equipe écrit dans son édition du jour que Watford demande une somme supérieure pour son poulain de 22 ans (entre 20 et 25 millions d'euros). Le journal affirme également que les négociations seront compliquées avec la formation de D2 anglaise, puisque l'OM a piqué à cette dernière Pape Gueye, qui avait signé un pré-contrat avec Watford avant de rebrousser chemin et de s'engager avec l'OM.



Luis Suarez a été prêté la saison dernière à Saragosse (D2 espagnole), où il a effectué une bonne saison (19 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres de championnat).