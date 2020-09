Mercato : Villas-Boas met fin au suspense pour El Bilal Touré

Ce samedi devant les médias, André Villas-Baos a fait le point sur le dossier du Rémois El Bilal Touré.





Annoncé comme une cible potentielle de l'Olympique de Marseille, l'attaquant Malien de 18 ans est visiblement hors de portée financièrement. On était intéressé mais ce n'est pas possible. C'est difficile. Il était sur notre liste. C'est un joueur intéressant que j'apprécie beaucoup mais ce n'est pas possible, a expliqué le coach marseillais en conférence de presse. Voilà qui a le mérite d'être clair...