Mercato : la mise au point de Villas-Boas sur l'avenir de Lopez

Alors que Boubacar Kamara a annoncé un peu plus tôt qu'il souhaitait rester à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a lui évoqué la rumeur d'un potentiel départ de Maxime Lopez.





Pour l'entraîneur olympien, le doute n'est pas permis à quelques jours de la fin du mercato estival. Tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. On a plusieurs joueurs en fin de contrat. On débute les discussions pour les faire prolonger. Max sait ce qu'il doit faire pour être titulaire. Il n'a pas eu de chance à ce poste de milieu mais je compte sur lui. C'est un joueur de l'effectif. On n'a pas encore débuté les discussions avec lui pour la prolongation, a lâché le coach marseillais en conférence de presse. Ce dimanche, l'OM accueillera le LOSC au Vélodrome dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1.