Mercato : cette option offensive qui reste accessible

Annoncé dans le viseur du LOSC et de plusieurs clubs européens, Alfredo Morelos plaît également aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. Malgré tout, ce dossier reste compliqué en raison de la concurrence.





Une chose est sûre, même son entraîneur n'est pas certain de l'issue de ce dossier. Interrogé par SkySport, Steven Gerrard est resté évasif au sujet de l'avenir de l'attaquant colombien. Bien sûr, il y a encore une possibilité qu'il parte parce que personne ne sait ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir. Alfredo joue bien, il est en bien meilleure forme, il a l'air plus affûté, il marque des buts. Et il a l'air heureux, donc nous le prenons au jour le jour. Je pense que c'est une question qu'il faut poser à Alfredo et à ses représentants plutôt qu'à moi-même, a souligné le coach du club écossais.