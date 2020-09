Galtier : "Les Olympiens ont des failles"

Christophe Galtier s'est exprimé sur le match à venir entre Lille et l'OM, au stade Orange Vélodrome. Il s'attend à affronter des Marseillais remontés, mais assure leur avoir trouvé quelques failles.





"Je pense que Saint-Etienne mérite sa victoire même si l'OM aurait pu revenir au score sur deux ou trois très belles situations. Ils ont été un peu poussifs en première période. Est-ce que ce sont les conséquences d'un relâchement ou d'une décompression liée au match de dimanche ? Peut-être mais Saint-Etienne m'a fait une très bonne impression en première mi-temps et en fin de match en étant très combatif et structuré. Je suis quasiment sûr que nous n'affronterons pas le même OM dimanche soir au coup d'envoi", a déclaré le coach nordiste en conférence de presse.





"Un vrai attaquant de pointe..."

Il s'attend à une réaction : "Il va y avoir une réaction d'orgueil, détaille le technicien. C'est toujours comme ça. Cette fois-ci, l'entraîneur (André Villas-Boas) va démarrer avec un vrai attaquant de pointe (Dario Benedetto), ce qui n'était pas le cas lors des deux matchs précédents. Il y aura plus d'intensité et d'agressivité de la part de Marseille." Il pense que l'équipe d'André Villas-Boas a quelques faiblesses : "Je leur ai trouvé beaucoup de points forts, notamment les extérieurs. Quand vous avez Dimitri Payet et Florian Thauvin, vous êtes face à des joueurs de niveau international qui peuvent être très performants. Ils ont des failles mais on les garde pour nous."



L'an dernier, l'OM s'était imposé 2-1 face au LOSC. Il s'était en revanche incliné lors de la saison précédente (1-2).