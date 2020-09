Neymar-Alvaro : pas d'insulte raciste selon un expert

Le Parisien a fait analyser les images du Clasico par un expert en lecture labiale espagnol. Il n'a pas relevé d'insulte raciste.





Le journal a fait appel à un expert en lecture labiale, Francisco Miguel Mendoza Vela, pour lire sur les lèvres de Neymar et Alvaro Gonzalez. Sa conclusion est claire : "Les échanges entre Neymar et Alvaro se résument surtout à des insultes et des menaces, sans grand intérêt et a priori juste condamnables par la morale."



La LFP a placé le dossier en instruction, mais le quotidien indique qu'il devrait lui être difficile d'aller dans le sens du Brésilien, qui affirmait avoir frappé le défenseur de l'OM en raison de propos racistes. L'expert pense que les mots "mono" ou "negro" "auraient été faciles à détecter".



Et le journal de conclure : "Cela ne signifie pas que Neymar n'a pas été victime d'injures discriminatoires, peut-être juste que celles-ci n'ont pas été captées par l'image ou prononcées dans un angle illisible."



On attend maintenant le même acharnement des médias pour condamner le crachat d'Angel Di Maria, alors qu'il revenait d'une quarantaine après un test positif à la Covid-19.