Villas-Boas en dit plus sur l'arrivée d'un attaquant

André Villas-Boas s'est exprimé sur le mercato de l'OM, en conférence de presse. Il n'entend pas précipiter son choix.





"Oui, on cherche, mais on n'est pas trop pressés. On va voir si on est capable avant la fin du mercato, mais on n'est pas pressés. Je le dis sincèrement : cela peut être pendant cette fenêtre ou la prochaine pour prendre la meilleure décision possible. Dario (Benedetto) sera de retour contre Lille. C'est notre attaquant de référence, notre priorité. Il va jouer ce match. On doit bien choisir, peut-être ou non pendant ce mercato", a confié le technicien portugais face aux médias.



AVB a en revanche tué dans l'oeuf la rumeur concernant Emmanuel Dennis : "Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Il n'y a pas de rapport sur lui. Il n'est ni sur la première liste, ni sur la deuxième liste. Il n'est pas du tout dans la liste prioritaire."



Un peu plus tôt, Manu Lonjon avait effectivement annoncé que l'OM avait fait une proposition pour le joueur du FC Bruges.