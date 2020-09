Labrune aurait tenté de faire virer Riolo

Vincent Labrune aurait tenté de faire licencier Daniel Riolo et Gilbert Brisbois, lorsqu'il était président de l'OM.





"Jamais on n'aurait pu faire cela sans la protection des patrons. On ne m'a jamais dit : “arrêtez de parler de tel club ou de vous acharner sur telle personnalité”. C'est l'élément numéro 1 du succès. Pourtant, plusieurs présidents, comme Loïc Féry et Vincent Labrune, ont appelé ou envoyé des courriers à la direction pour dire : “virez-les !”", s'est souvenu le second lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



L'After a pris une tournure très parisienne, ces dernières saisons. Il paraît aujourd'hui très difficile pour les fans phocéens de l'écouter.