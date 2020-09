L'OM sur le podium ? Garétier n'y croit pas

Geoffroy Garétier ne croit pas que l'OM parviendra à finir la saison 2020-2021 sur le podium.





"Faire pareil que la saison dernière, c'est de l'ordre du rêve, et ce serait un exploit. Quand vous passez d'une saison sans coupe d'Europe à une saison avec Ligue des Champions, la moyenne est de 10 points en moins en championnat à la fin de la saison. Alors après, ça dépend des autres équipes. Lille par exemple, sur la moyenne de la saison dernière, aurait terminé la saison avec 66 ou 67 points contre 75 l'année d'avant. Ça a été pareil pour Lyon et pour Monaco les années précédentes. On l'a dit, par rapport à l'effectif, ça va être très, très compliqué", a lancé le journaliste au micro du Late Football Club.



Malgré la victoire face au PSG, l'OM peut vite se retrouver dans une situation délicate. Il faudra gagner face au LOSC pour se rassurer.