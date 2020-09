Puel : "On a manqué de sérénité"

Claude Puel a confié son enthousiasme, après la victoire obtenue par l'ASSE contre l'OM (2-0), au stade Orange Vélodrome. Il a souligné l'état d'esprit de son équipe.





"Je suis heureux pour ces gamins, pour cette bande encadrée par des joueurs d'expérience. Ils sont récompensés. Certains ont débuté en Ligue 1 ce soir (ce jeudi), en plus. On a très bien entamé ce match en marquant un superbe but. On a eu des situations pour marquer ce deuxième but puis la sortie de Mathieu (Debuchy) nous a un peu déboussolés, on a manqué de sérénité, on a perdu des ballons bêtes. On a un peu remis les Marseillais dans le match. On est chanceux de ne pas concéder l'égalisation, on a tout donné et au courage on a doublé la mise. C'était un match vivant. Trois victoires, trois clean-sheets, ce n'est pas anecdotique. C'est une équipe qui vit, et ça m'intéresse", a-t-il déclaré face aux journalistes.



Saint-Etienne n'avait plus remporté de match depuis 1979, en Ligue 1, à Marseille.