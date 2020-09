Villas-Boas : "Ça n'a pas bien fonctionné, c'est vrai"

L'OM a bien fêté sa victoire contre le PSG. Il est en revanche passé à côté du match qui a suivi, face à l'ASSE (0-2). André Villas-Boas s'est notamment expliqué sur sa compo de départ.





"On a mal démarré le match, c'est vrai, il peut y avoir 0-2 au bout de quinze minutes. On s'est améliorés, on a pris beaucoup de risques aussi et ils ont profité de cette contre-attaque pour marquer le deuxième but. C'est vrai que c'est un gros échec", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse. "Ça n'a pas bien fonctionné, c'est vrai. Leo (Balerdi), on l'a essayé comme latéral à l'entraînement. C'était une façon de laisser Sakai dans sa position naturelle. Mais ce n'est pas pour cela qu'on a pris un but. Avec Max (Lopez), c'était la même chose qu'à Paris, mais Saint-Étienne a fait la même chose que Paris en nous mettant une pression très haute", a-t-il analysé. Il ne pense pas que ses joueurs aient encore eu la tête à Paris : "On a juste mal démarré et regarder le Vélodrome vide, c'est terrible."



L'OM enchaînera avec la réception de Lille, dimanche. Le calendrier infernal se poursuit.