L'OM s'incline face à l'ASSE

Après deux succès de rang, l'Olympique de Marseille a cédé jeudi soir contre l'AS Saint-Etienne (0-2), au Vélodrome, en match en retard de la 1ère journée de Ligue 1.





L'affiche et le leadership pour Saint-Etienne. Pour le compte de la dernière rencontre de la 1ère journée de Ligue 1, reportée pour cause de coronavirus, l'ASSE a remporté jeudi soir le choc face à l'Olympique de Marseille (2-0) et signé son troisième succès en trois journées.



Sur un centre côté gauche de Yvann Maçon, Romain Hamouma reprend du gauche et ouvre la marque (6e). Face à des Phocéens fébriles défensivement et en manque d'inspiration offensivement, les Verts de Claude Puel enfoncent le clou par Denis Bouanga du droit (75e), sur un service d'Arnaud Nordin.



L'ASSE s'impose en terre marseillaise pour la première fois depuis le 10 août 1979 et occupe seule la tête du classement avec neuf points, dans un calendrier désormais à jour. Battus après deux victoires de rang, les hommes d'André Villas-Boas pointent à la huitième place avec six unités.