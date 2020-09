Thauvin : "C'est l'inefficacité qui nous a mis dedans"

Florian Thauvin a fait part de sa déception, après la défaite concédée par l'OM contre l'ASSE (0-2).





"On ne peut pas se permettre d'avoir autant d'occasions et de ne pas les mettre. C'est l'inefficacité qui nous a mis dedans ce soir si on ne marque pas les buts on ne peut pas gagner", a déclaré le milieu offensif de l'OM au micro de Téléfoot.



La maladresse des Olympiens a coûté cher. On peut aussi penser que la tête était encore à Paris.