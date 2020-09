Mercato : une offensive de l'OM pour Dennis

L'OM aurait transmis une proposition pour recruter Emmanuel Dennis (22 ans).





D'après Manu Lonjon, le club phocéen est passé à l'action pour s'attacher les services de l'international nigérian (2 sélections). Le montant de l'offre n'a pas été communiqué et rien n'indique que le FC Bruges va l'accepter. On peut en tout cas penser qu'André Villas-Boas et Pablo Longoria font de lui leur priorité pour renforcer leur attaque.



Engagé jusqu'en 2022, Dennis a montré de belles choses, la saison dernière. Il aurait un caractère assez difficile, mais on ne doute pas que le contexte serait différent, à Marseille.