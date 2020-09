PSG-OM : Appadoo estime que les Olympiens n'y étaient pour rien

Dave Appadoo considère que les Parisiens sont à l'origine des incidents qui ont eu lieu lors du Clasico. Il pense que les Marseillais ont été dans la réaction.





"On est tous d'accord pour dire que le match a complètement échappé à Jérôme Brisard même s'il est nécessaire de rappeler que les premiers responsables, ce sont les joueurs. J'ai beaucoup entendu que l'arbitre avait foutu le match en l'air mais ce sont les joueurs et notamment les Parisiens qui, dès la première minute avaient de mauvaises intentions. Dès le début, ils ont donné le ton et à la fin, ça a complètement dégoupillé. Je trouve quand même que les embrouilles et le climat, c'est beaucoup plus le fait des Parisiens sur ce match que le fait des Marseillais. Les joueurs de l'OM étaient simplement en réponse, et notamment dans cet attroupement à la fin du match. À aucun moment, les Marseillais n'ont généré les coups", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



De nombreux journalistes se font discrets, depuis la défaite du PSG. Il en est quand même certains qui se rendent compte du pétage de plombs des hommes de Thomas Tuchel.