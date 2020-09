PSG-OM : Ménès pense que Paredes et Neymar méritaient plus

Pierre Ménès considère que la commission de discipline a été trop tendre avec certains joueurs parisiens.





"Clémentes les sanctions de PSG OM. J'aurai mis plus à Neymar pour l'ensemble de son oeuvre et à Paredes pour sa préméditation sur Payet. Le reste me semble juste", a estimé le journaliste de Canal+, sur Twitter.



Pour rappel, Paredes et Neymar ont tous les deux écopé de 3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis.