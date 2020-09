Baup : "J'aime bien la personnalité de Labrune"

Elie Baup s'est remémoré son passage à l'OM, lorsque Vincent Labrune en était le président. Il appréciait la personnalité de ce dernier.





"Moi, j'aime bien la personnalité de Labrune, parce qu'il est débordant de connaissances du foot, et il est drôle aussi. Le danger, c'est quand il commence à mettre les cheveux derrière les oreilles : ça veut dire que l'ordinateur se met en marche", a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM dans les colonnes de L'Équipe. Il considère que VLB avait le nez pour dénicher des joueurs prometteurs : "On parle toujours de cette histoire de Dortmund : d'accord, les gars n'étaient pas prêts pour la C1. Mais si tu regardes les noms, Samba, Mendy, Thauvin, Lemina, Imbula, ils ont tous ramené de l'argent au club et ils ont presque tous fait leur carrière." Il assure que l'ancien président dispose d'une culture-foot largement sous-estimée : "Tu lui demandais l'équipe de Liverpool en 1986, il te la récitait par coeur."



On en oublierait presque combien l'OM était bien mal en point, au départ de Labrune.