Balbir : "Les Verts ont la capacité de ramener quelque chose"

Denis Balbir est convaincu que l'OM va chuter contre l'ASSE, ce jeudi.





"Ce n'est pas parce que les Verts enchaînent deux victoires consécutives qu'il faut commencer à s'enflammer et à parler du titre de champion de France, mais l'équipe renvoie actuellement une bonne image et peut se déplacer le coeur léger à Marseille. Sur cet ASSE-OM, les Verts ont la capacité de ramener quelque chose du Vélodrome. Ce n'est pas un manque d'ambitions que de dire que Sainté doit d'abord jouer ce match pour ne pas le perdre. Après, avec davantage d'heures de récupération que l'adversaire et face à un Marseille amoindri par les deux suspensions (Amavi, Benedetto), il peut y avoir un coup à faire. L'équipe de Claude Puel sort quand même avec quelques certitudes de ses deux derniers matchs. Dans ce début de saison un peu bizarre, tout est remis en question. Les Verts ont une vraie carte à jouer...", a déclaré le journaliste sur But Football Club.



Pour rappel, l'ASSE n'a plus remporté de match à Marseille depuis 41 ans.