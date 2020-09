Sarr et Sanson dans le groupe contre l'ASSE

22 joueurs ont été convoqués par André Villas-Boas pour le match de demain soir, contre Saint-Etienne.





Le coach portugais devra se passer de plusieurs joueurs pour cette rencontre en retard comptant pour la 1e journée de L1 : Yuto Nagatomo n'est pas qualifié tandis que Dario Benedetto et Jordan Amavi sont suspendus.



Absents contre Paris, Morgan Sanson et Bouna Sarr sont de retour dans le groupe et offrent des options supplémentaires à André Villas-Boas pour son onze de départ, demain.





👥 Le groupe sélectionné par notre coach 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 pour #OMASSE 💥 pic.twitter.com/LNoijShUXh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2020