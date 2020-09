Un attaquant de Monaco a refusé l'OM

L'Equipe fait une révélation, dans son édition du jour, sur le mercato de l'OM.





A la recherche d'un attaquant, l'OM aurait tenté de recruter Wilson Isidor. Cet ailier droit de 20 ans, à l'ASM depuis 2018, avait été prêté la saison dernière au Stade Lavallois, en National. Le joueur y a été plutôt timide (13 matchs de championnat, 1 but, 0 passe décisive). Cet été, Wilson Isidor a eu le choix entre l'OM et Bastia-Borgo, en National. Contre toute attente, le Français, lié à Monaco jusqu'en 2023, a choisi la deuxième option, pour un prêt d'une année, en considérant probablement qu'il aurait un temps de jeu plus conséquent en troisième division française qu'à l'OM.



A noter également que, selon L'Equipe, la proposition salariale olympienne était inférieure à ce que Wilson Isidor touche à Monaco.