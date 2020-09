Villas-Boas va devoir bricoler contre l'ASSE

Pour affronter Saint-Etienne demain, à 21h, le coach portugais a avoué en conférence de presse être en difficulté pour monter son onze.





En effet, André Villas-Boas ne pourra pas compter sur Dario Benedetto et Jordan Amavi, exclus au dernier match contre le PSG, ni sur Yuto Nagatomo, puisque le Japonais n'était initialement pas qualifié contre Saint-Etienne, lors de la 1e journée. Bouna Sarr, lui, est incertain : "On doit bricoler un peu. On va voir ce qu'on peut faire. On cherchait quelqu'un pour jouer et on mettra peut-être Sakai à gauche. On aura peut-être un autre système. Ce n'est pas l'idéal parce qu'on n'a pas beaucoup d'entraînement. C'est une décision qu'on doit prendre demain (mercredi) et chercher dans notre effectif les solutions possibles. Pour Bouna (Sarr), on verra demain (mercredi). Aujourd'hui (mardi), il s'est entraîné, il a de bonnes sensations."



Pour ce qui est de l'attaque, André Villas est également hésitant : "Je ne sais pas, comme on joue en 4-3-3 normalement, mais si on change de système. On a pour cette position (de buteur) Valère (Germain), on a Flo (Thauvin) et Marley (Aké). Dimitri (Payet) aussi l'a déjà fait, même si ce n'était pas en tant que titulaire. On va trouver des solutions. Je dois réfléchir à ce que je peux faire. De toute façon, je vais trouver la solution dans le groupe." Réponse demain à 21h.