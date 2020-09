Longoria veut mettre l'OM dans le top 20 en Europe

Le directeur sportif espagnol a accordé un entretien au site officiel de l'OM.





"Il faut faire grandir le club et le stabiliser dans le top 20 des clubs européens. C'est une position naturelle que l'OM peut atteindre dans le futur. (...) On souhaite aussi avoir une cellule de recrutement très forte car le futur des clubs européens est basé sur un scouting très fort. C'est un projet à long terme où les datas et les statistiques auront une importance capitale, comme la performance sportive. Le profil de joueurs recherché ? Un équilibre entre les joueurs d'expérience qui peuvent jouer avec de la pression et les jeunes joueurs qui vont prendre de la valeur grâce à la performance sportive."



Le recrutement de l'OM va en ce sens, avec les arrivées de l'expérimenté Yuto Nagatomo (34 ans) et des prometteurs Pape Gueye (21 ans) et Leonardo Balerdi (21 ans). Le projet du jeune Pablo Longoria (33 ans) est donc particulièrement séduisant. Espérons qu'il aura les moyens de ses belles ambitions.