L'arbitre d'OM-ASSE désigné

Ruddy Buquet officiera demain au Stade Vélodrome.





Après le PSG, l'OM va affronter l'AS Saint-Etienne dans le match en retard comptant pour la 1e journée de L1. Pour arbitrer cette rencontre d'importance, la Ligue a désigné Ruddy Buquet (43 ans), qui sera assisté sur les ailes par Gilles Lang et Guillaume Debart. Jérôme Miguelgorry sera, lui, le quatrième arbitre. Enfin, Antony Gautier et Frédéric Haquette seront les arbitres du VAR, qui a annulé un but valable à l'OM contre le PSG, dimanche soir.



Le coup d'envoi de la rencontre aura lieu à 21h, jeudi.