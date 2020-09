L'agent d'Alvaro prévient Neymar

Depuis la fin du match PSG 0-1 OM, dimanche soir, le Brésilien accuse Alvaro Gonzalez de racisme.





Sur Onda Cero, l'agent du défenseur espagnol de 30 ans a pris la parole : "Alvaro (Gonzalez) a eu une conduite irréprochable pendant toutes ces années en tant que professionnel. Il n'a jamais été impliqué dans quelque chose de similaire. En aucun cas, il n'a tenu des expressions racistes contre Neymar. Il y a même eu des expressions homophobes et péjoratives à son encontre. Il est triste. Il n'a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. (...) Ce n'est pas agréable quand on t'envoie un million de tweets avec des accusations et des menaces de mort, des photos de lui ont été prises, de sa voiture... C'est dépasser les bornes et il faut arrêter ça. Pour moi, c'est sanctionnable. On se réserve le droit d'enclencher les mécanismes opportuns pour préserver l'honneur d'Alvaro."



En d'autres termes, l'Espagnol pourrait poursuivre Neymar en justice pour le préjudice subit, surtout si les images du diffuseur Téléfoot le disculpent totalement.