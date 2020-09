Longoria fait le point sur la fin du mercato

Pablo Longoria, le directeur du football de l'Olympique de Marseille, a évoqué les dernières semaines du mercato estival phocéen, à l'occasion d'une interview donnée sur le site internet du club.





L'Espagnol a ouvert la porte à une arrivée d'un ou plusieurs joueurs d'ici le 5 octobre, après les venues de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. "On verra dans les trois dernières semaines si on trouve la manière de renforcer l'effectif pour le rendre plus compétitif dans ce mercato très particulier." Avant d'évoquer le dossier de l'attaquant recherché. "On doit trouver le joueur que l'on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l'opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n'est pas une nécessité vitale de faire un attaquant."



Questionné sur les ventes, Pablo Longoria n'en fait pas une obsession, sans citer de noms. "Il n'y a pas un montant de ventes parce que tu peux arriver au bilan final avec un bon business, c'est pour ça que la connexion entre le sportif et le business est fondamental, avec de bons résultats sportifs et avec le trading de joueurs. Mais on n'a pas un montant minimum à réaliser. L'OM n'est pas un club qui doit vendre tous les ans pour faire des résultats. On vendra si le bon prix arrive pour un joueur et si la situation est convenable."