Chapron charge Neymar

Sur Canal Plus, l'ancien arbitre Tony Chapron a analysé la rencontre PSG 0-1 OM, qui a dégénéré à cause d'un joueur en particulier.





"Je vais vous surprendre, mais on en est arrivé là parce que dans les dix premières minutes, il s'est passé beaucoup de choses, qui nous ont peut-être échappé, dans un premier temps. Et elles montrent un joueur en particulier, Neymar. Quelque part, il a été la poudre qui s'est enflammée tout au long du match. Je m'appuie sur trois éléments : la première faute significative du match a lieu à la 3e minute. C'est Neymar qui l'a faite sur Sakai. Il fait une obstruction, il va le chercher à l'épaule, il le pousse assez violemment. Derrière, Sakai, 3 minutes plus tard, va faire un tacle appuyé, mais il ne touche pas Neymar. Il va recevoir un carton jaune qu'il conteste, parce qu'il se sent un peu lésé. Neymar a provoqué, en quelque sorte, ce carton. Et à la 9e minute, Neymar va bousculer violemment Payet, et ça se terminera par un carton jaune pour chacun des deux joueurs. (...) L'avertissement, ça ne le calme pas, car je pense qu'il a un sentiment d'impunité. Je ne vois pas un arbitre français, aujourd'hui, mais peut-être même au-delà, mettre un carton rouge à Neymar dans une première mi-temps d'un grand match."



Le Brésilien a été expulsé en fin de rencontre, après avoir donné un coup derrière la tête à Alvaro Gonzalez, le défenseur de 30 ans de l'OM.