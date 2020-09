Di Meco a adoré le match PSG-OM

L'ancien défenseur de l'OM, Eric Di Meco, a confié à So Foot être ravi de la victoire olympienne au Parc des Princes.





"Le match ? J'ai adoré. J'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi c'était le match de la honte, que c'était une mauvaise publicité pour la Ligue 1... Moi, je te le dis : je préfère avoir honte une fois par an si ça se passe comme ça tous les ans ! Parce que l'an dernier, nous, on a eu honte quand on en a pris quatre. J'étais au même endroit pour voir le match et j'étais parti à la mi-temps, car il y avait déjà 4-0. (...) Sur les neuf dernières années, l'OM avait tout essayé. Il y a eu le bus mis par Rudi Garcia alors qu'il venait juste d'arriver, Marcelo Bielsa et son pressing qui avait été malheureusement puni. Cette année, ils ont pourri le match avant avec le chambrage et, même si je n'aime pas trop cela, force est de constater que ça a été productif, car ils ont continué ensuite sur le terrain et ça a fait péter les plombs des Parisiens. Ce n'est peut-être pas beau, mais je n'ai vu personne à Marseille se plaindre de la qualité du match. (...) Je pensais que Paris allait punir l'OM par le jeu. Au lieu de ça, ils ont tenté de nous punir avec une agressivité mal placée et surtout mal faite. Ils n'ont pas les joueurs pour faire ça, et ils sont sortis du match tout seuls. A la place de Paris, j'aurais surtout voulu mettre une branlée dans le jeu comme ils l'ont déjà fait les années précédentes. Ils ont complètement déjoué de manière stupide."



Et l'OM, grâce à cela et à, la qualité de la tactique d'André Villas-Boas sur le match, a vaincu le PSG 1-0, et il y aurait eu 2-0 si la VAR avait fonctionné correctement.