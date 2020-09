McCourt donne des moyens pour prendre un buteur

L'Américain a permis au directeur sportif Pablo Longoria de dépenser un peu d'argent pour une recrue offensive. Mais cela n'a pas suffit à attirer la piste numéro 1 du club.





Selon les informations de L'Equipe, 15 à 20 millions ont été accordés aux dirigeants de l'OM par le propriétaire du club, Frank McCourt, pour recruter le profil offensif désiré par André Villas-Boas. D'après le journal, l'OM était vivement intéressé par Darwin Nuñez (21 ans), au point de faire une offre de 15 millions d'euros à son ancien club, UD Almeria (D2 espagnole). Mais Benfica, au Portugal, a été plus prompt et à chiper la mise pour 25 millions d'euros, un record dans l'histoire du club. Le buteur uruguayen venait de réaliser une bonne saison dans le deuxième échelon de l'Espagne (32 matchs, 16 buts).



Avec cette enveloppe oscillant entre 15 et 20 millions d'euros, Pablo Longoria va devoir trouver un nouveau profil pour renforcer l'attaque marseillaise, qui dépend du seul Dario Benedetto en pointe, alors que Valère Germain, pas retenu en cas d'offre, est envisagé comme ailier droit par le coach portugais.