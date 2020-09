Pour Le Graët, il n'y a pas de racisme dans le football

Le président de la FFF est intervenu dans l'affaire Neymar-Alvaro, en évoquant de manière générale la problématique du racisme.





Noël Le Graët a été interrogé par RMC : "Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu. Je ne sais pas ce qu'il a dit (Neymar), je n'ai pas écouté."



Une déclaration un peu étonnante quand on sait que rien que dans le football italien, des incidents racistes ont eu lieu tout au long de la saison dernière, notamment avec l'ancien attaquant de l'OM, Mario Balotelli. Cependant, concernant Alvaro spécifiquement, aucune image ne vient confirmer la version de Neymar sur des insultes racistes.