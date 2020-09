Villas-Boas botte en touche sur son avenir

L'entraîneur portugais est lié à l'OM jusqu'à la fin de la présente saison.





En conférence de presse, André Villas-Boas a été interrogé sur une éventuelle prolongation après la victoire contre le PSG, une première depuis 2011 : "Mon avenir ? Je ne peux pas répondre à cette question après une seule victoire contre le PSG. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà répondu et ça ne dépend pas que de moi. La première proposition de prolongation a été refusée de ma part car à l'époque le timing émotionnel n'était pas bon pour moi et je n'ai rien reçu depuis."



Arrivé à l'été 2019 à l'OM, le coach fait l'unanimité chez les joueurs comme chez les supporters du club, qui valorisent le classement de la saison dernière en L1 (2e), provoquant un retour en Ligue des Champions, une première depuis 2013, tout autant que les victoires prestigieuses, cette saison (PSG) ou l'an dernier (Lyon, Saint-Etienne, Lille, Monaco, etc.).