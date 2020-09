Mercato : l'OM voudrait vraiment Touré

L'OM ferait bien d'El Bilal Touré (18 ans) l'une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif.





Selon les éléments rapportés par RMC, le club phocéen n'a pas abandonné la piste menant à l'attaquant de Reims. Il serait même disposé à investir une belle somme pour le recruter. Selon la radio, Pablo Longoria a indiqué à ses interlocuteurs que l'OM était prêt à mettre plus de 15 millions d'euros sur la table pour le faire signer, voire à prêter des joueurs tels que Marley Aké ou Valère Germain. Cela n'a pas suffi à convaincre le Stade Rémois, lequel ne serait pour l'instant pas prêt à le laisser filer.



El Bilal Touré a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive en 3 apparitions en Ligue 1, cette saison.