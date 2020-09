L'OM ne pourra pas accueillir tout le monde (Officiel)

L'OM ne pourra recevoir que 1 000 personnes dans l'enceinte du stade Orange Vélodrome, ces prochaines rencontres.





Par le biais d'un communiqué, le club phocéen a indiqué qu'il ne pourrait pas recevoir tout le monde, lors des prochains matchs : "L'Olympique de Marseille a pris acte des nouvelles mesures sanitaires décrétées par le Préfet des Bouches-du-Rhône, restreignant la jauge de public admissible au stade Orange Vélodrome à 1000 personnes seulement, au lieu de 5000. Le club ne sera donc pas en mesure d'accueillir à l'Orange Vélodrome l'ensemble des spectateurs prévus pour les trois prochaines rencontres de championnat à domicile, à savoir OM-SAINT ÉTIENNE jeudi 17/09, OM-LILLE dimanche 20/09 et OM-METZ samedi 26/09. Les détenteurs de billets annulés seront prévenus par email et remboursés sans démarche de leur part (si le paiement avait été effectué via un avoir, il sera recrédité automatiquement). L'Olympique de Marseille tient à présenter ses sincères excuses pour les changements occasionnés par cette décision indépendante de sa volonté et remercie les supporters concernés pour leur compréhension", indique le communiqué publié par l'OM.



Quelques privilégiés seulement pourront fêter le succès du Clasico, demain soir. En espérant que les joueurs soient bien concentrés sur leur adversaire, l'ASSE, qui lui le sera.