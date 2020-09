Tuchel assure qu'il y avait "une ou deux classes d'écart"

Thomas Tuchel considère que l'OM a remporté son match face au PSG (1-0) par chance. Il a beaucoup apprécié la prestation de ses joueurs.





"J'ai tout aimé. On n'a pas marqué, mais on a contrôlé le match, on a joué avec une bonne structure, on a passé notre temps dans le camp adverse. Marseille n'a récupéré qu'un ballon dans notre partie de terrain... Les stats sont extraordinaires pour un match comme ça, notre domination était complète. L'OM a juste eu toute la chance, ce n'était pas mérité. Mais on ne doit pas se mettre en colère", a déclaré l'entraîneur parisien en conférence de presse.





"J'étais même agréablement surpris de la qualité du jeu"

Il considère que l'écart était grand entre les deux équipes : "Je rappelle que nous n'avions pas nos quatre attaquants face à l'OM, et que nous arrivions sans préparation, avec des cas de Covid... J'étais même agréablement surpris de la qualité du jeu contre Marseille, il y avait une ou deux classes d'écart entre les deux équipes. Avec des attaquants on gagnera des matchs, c'est certain."



L'Allemand oublie peut-être que son équipe aurait dû être menée de deux buts, à l'heure de jeu. La fin de la rencontre aurait alors pu être bien différente.