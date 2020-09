Rongier : "On ne parle pas assez du crachat de Di Maria"

Face à la presse, Valentin Rongier (25 ans) a évoqué les insultes de Neymar (28 ans) et rappelé le crachat d'Angel Di Maria (32 ans), lequel vient d'avoir le coronavirus.





En conférence de presse, le joueur marseillais s'est exprimé sur les incidents qui ont opposé Neymar à Alvaro Gonzalez : "Je n'ai absolument rien entendu. Neymar vient déclarer tout ça sur le terrain, mais il ne dit pas qu'il insulte à chaque duel. Pour ma part, je n'ai rien entendu de la part d'Alvaro. C'est impossible. Il est toujours respectueux. Il est très chambreur, donc il a peut-être réussi à faire disjoncter Neymar. Mais c'est impossible", a-t-il déclaré.





"C'est impossible qu'Alvaro dise ça"

Il est d'ailleurs convaincu qu'Alvaro Gonzalez n'a pas proféré d'insulte raciste à Neymar : "Je n'ai même pas parlé de ça avec lui, car ça me parait évident. Connaissant le personnage, c'est impossible qu'il dise ça. Et sans faire de cliché ou quoi, On est ensemble tous les jours, avec des joueurs d'origines différentes. Le groupe vit bien. Je trouve que vous (les journalistes, NDLR) parlez beaucoup de ça, mais pas du crachat de Di Maria. En période de Covid, alors qu'on prend des précautions sanitaires. En plus, il y a des images, je trouve qu'on n'en parle pas assez", a-t-il lancé aux journalistes présents.



Il a enfin déclaré qu'Alvaro Gonzalez était affecté par les accusations : "Forcément qu'il est affecté. Ce n'est jamais facile. Il a reçu des menaces de mort, venant de partout dans le monde. Sur des faits même pas avérés. Ça a touché aussi sa famille. C'est sûr qu'il est affecté (...) Ce sont des faits qui n'ont pas été avérés. Je trouve ça regrettable que ce genre d'histoires ait lieu sur un terrain de football."



De la même façon que personne ne rappelle la proximité de Neymar et de Bolsonaro, aucun média parisien ne souligne pour l'instant la gravité du geste d'Angel Di Maria.